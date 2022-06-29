Китайцы становятся выше ростом

Китайцы в возрасте от 18 до 44 лет стали выше ростом за период 2015-2020 гг., сообщил официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР (ГКЗ), передает Day.Az со ссылкой на Синьхуа.

Средний рост мужчин и женщин в этой возрастной группе за этот период увеличился на 1,2 сантиметра и 0,8 сантиметра до 169,7 сантиметра и 158 сантиметров соответственно, сказал глава Отдела стандартов безопасности пищевых продуктов, надзора за рисками и оценки ГКЗ Лю Цзиньфэн на пресс-конференции.

"Результаты мониторинга показали, что за последние годы состояние здоровья и рацион питания китайцев продолжали улучшаться, а разрыв в этих показателях между городскими и сельскими районами постепенно сокращается", - сказал Лю Цзиньфэн.

Согласно данным ГКЗ, благодаря улучшению потребления питательных веществ уровень задержки роста среди детей в возрасте 6 лет и младше снизился с 11,3 процента в 2015 году до 5,8 процента в 2020 году.

Кроме того, среднесуточное потребление пищевой соли на душу населения за последние годы сократилось на 1,2 грамма и составило 9,3 грамма в 2020 году.

По данным комитета, значительно возросла доля людей, которые регулярно измеряют показатели своего здоровья, такие как вес, кровяное давление, уровень сахара и липидов в крови.