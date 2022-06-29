https://news.day.az/world/1475000.html Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака
Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака
ВС Турции нейтрализовали шесть боевиков террористической организации РПК на севере Ирака.
Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в среду в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Удар по боевикам нанесен в зонах антитеррористических операций Pençe-Kilit и Pençe-Kaplan.
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