Турецкая армия нейтрализовала 6 террористов на севере Ирака

ВС Турции нейтрализовали шесть боевиков террористической организации РПК на севере Ирака.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в среду в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Удар по боевикам нанесен в зонах антитеррористических операций Pençe-Kilit и Pençe-Kaplan.