Сохранность Мачу-Пикчу в Перу оказалась под угрозой

Перуанские пожарные борются с лесным пожаром возле руин города цивилизации инков Мачу-Пикчу. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пожар в горном Перу вспыхнул несколькими днями ранее после того, как местные фермеры начали жечь траву для подготовки к посевной.

"Мы уже два дня боремся с лесным пожаром, и нам не удалось взять его под контроль, учитывая, что район довольно труднодоступен", - предупредил Роберто Абарка, директор отдела управления рисками и безопасности Куско.