https://news.day.az/world/1475501.html Сохранность Мачу-Пикчу в Перу оказалась под угрозой
Сохранность Мачу-Пикчу в Перу оказалась под угрозой
Перуанские пожарные борются с лесным пожаром возле руин города цивилизации инков Мачу-Пикчу. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Пожар в горном Перу вспыхнул несколькими днями ранее после того, как местные фермеры начали жечь траву для подготовки к посевной.
"Мы уже два дня боремся с лесным пожаром, и нам не удалось взять его под контроль, учитывая, что район довольно труднодоступен", - предупредил Роберто Абарка, директор отдела управления рисками и безопасности Куско.
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