ФРГ намерена заменить российский газ поставками из Канады

Германия может заменить российское топливо поставками канадского газа через порт Сент-Джон, пишет Die Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"На полях саммита G7 в баварском Эльмау канцлер Германии Олаф Шольц обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо расширение торговли энергоносителями. В частности, Шольц хочет импортировать больше сжиженного газа из Канады для замены российского газа. По-видимому, это еще одна попытка вырвать Германию из тисков энергозависимости от РФ", - пишет издание.