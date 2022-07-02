Около 46 тыс. человек остались без света в Польше

Мощный грозовой фронт прошел минувшей ночью через территорию Польши. Как сообщили в субботу польские спасатели, пострадали семь человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Среди пострадавших - двое пожарных, выехавших на вызов граждан. Всего таких вызовов за ночь было 3,7 тыс. "Нам пришлось вмешаться почти во всех регионах Польши", - информировал пресс-секретарь пожарной охраны Кароль Кежковский. По его словам, самый серьезный инцидент произошел в Хойницком районе, где на автомобиль упало дерево. "Там было пять человек, включая двоих детей. Пожарные всех достали и передали спасателям", - рассказал он.

По данным правительственного центра безопасности Польши, около 46 тыс. потребителей остались без электричества. По причине последствий непогоды с опозданием пришли 1 338 поездов.

Из-за сильного дождя и ветра спасателям также пришлось эвакуировать палаточные лагеря. На севере страны был прерван большой музыкальный концерт под открытым небом. Всех участников и гостей попросили эвакуироваться.

В Слупске сильный порыв ветра сорвал шпиль с костела XV века. Крыша строения сильно повреждена.