Бывшая жена Билла Гейтса продала акции от мужа на миллиард долларов

Бывшая жена миллиардера Билла Гейтса Мелинда Френч Гейтс продала доставшиеся ей после развода акции на сумму более чем в миллиард долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

После расторжения брака Френч Гейтс получила ценные бумаги различных предприятий на общую сумму в 6,3 миллиарда долларов, переданные ей бывшим мужем. Почти четверть из них теперь распродана - с декабря 2021 года она избавилась от акций на сумму в 1,44 миллиарда долларов до вычета налогов.

В конце прошлого года экс-супруга предпринимателя продала несколько миллионов акций компании AutoNation, занимающейся продажей авто, на общую сумму в 429 миллионов долларов.

Примерно в то же время проданы акции канадской железнодорожной компании Canadian National Railway стоимостью в 468 миллионов долларов. Также дополнительный пакет этого же предприятия был продан в июне (еще 538 миллионов долларов). Кроме того, Френч Гейтс избавилась и от акций Coca-Cola FEMSA на несколько миллионов долларов.

О разводе Гейтсы объявили в мае 2021 года. В браке они прожили 27 лет.