Трамп заявил, что Пелоси визитом на Тайвань помогла Китаю

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, выступая на слете консерваторов в штате Техас, заявил, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пэлоси своим визитом на Тайвань помогла Китаю, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эта женщина сеет хаос. Именно это и произошло <...> Она сыграла точно им (китайцам) на руку, потому что сейчас у них есть предлог делать то, что они делают", - заявил Трамп.

Пелоси была одной из самых активных противников Трампа в последние месяцы его президентства - она, вместе с другими американскими конгрессменами, призвала Трампа немедленно сложить с себя полномочия после захвата Капитолия его сторонниками 6 января.

"Я вам скажу, что такого бы никогда не произошло в годы президентства Трампа", - заявил Трамп.