На поверхности Москва-реки обнаружили большое нефтяное пятно

На поверхности Москва-реки, в районе улицы Крымский Вал, обнаружили пятно.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает прокуратура Москвы.

По предварительным данным, площадь пятна, которое могло появиться от разлива нефтепродуктов, около 4,5 тысячи квадратных метров. На текущий момент специалисты оперативных служб ведут работы по ликвидации загрязнения и выясняется его источник.

Межрайонной природоохранной прокуратуре Москвы дано поручение провести проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Кроме того, по результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований природоохранного законодательства.

Также по итогам проверки при наличии оснований рассмотрят принятие мер прокурорского реагирования.