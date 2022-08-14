https://news.day.az/world/1487103.html Делегация Конгресса США посетит Тайвань
Делегация Конгресса США посетит Тайвань
Делегация Конгресса США посетит 14-15 августа Тайвань.
Как передает Day.Az, об этом сообщил Американский институт на Тайване.
По его данным, законодатели во главе с сенатором Эдом Марки совершат визит на остров в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион. Согласно заявлению института, они обсудят с представителями тайбэйской администрации двусторонние отношения, региональную безопасность и глобальные цепочки поставок.
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