Турция назначит посла в Тель-Авиве

Турция приняла решение восстановить в полном объеме дипломатические отношения с Израилем и назначить своего посла в Тель-Авиве. Об этом сообщил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавшуоглу на пресс-конференции в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В рамках процесса нормализации и восстановления в полном объеме дипломатических отношений с Израилем Турция приняла решение назначить посла в эту страну", - сказал глава турецкого МИД.

Имя главы дипмиссии будет оглашено после подписания соответствующего указа президента, добавил он.

Ранее в среду о восстановлении в полном объеме дипотношений между двумя странами сообщила канцелярия израильского премьера.