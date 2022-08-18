https://news.day.az/world/1487976.html США и страны ЕС запросили встречу Совбеза ООН по Украине
США и страны ЕС запросили встречу Совбеза ООН по Украине
США и несколько европейских стран запросили 24 августа провести заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.
Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации, передает Day.Az.
"Соответствующий запрос направлен председателю Совета Безопасности ООН", - сказал собеседник.
Как ожидается, будут обсуждаться, в том числе, итоги визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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