США и страны ЕС запросили встречу Совбеза ООН по Украине

США и несколько европейских стран запросили 24 августа провести заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине.

Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации, передает Day.Az.

"Соответствующий запрос направлен председателю Совета Безопасности ООН", - сказал собеседник.

Как ожидается, будут обсуждаться, в том числе, итоги визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.