На западе Канады загорелись леса

Лесные пожары бушуют в сельских районах южной части западной канадской провинции Британская Колумбия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает противопожарная служба региона.

На данный момент зафиксировано шесть очагов возгорания общей площадью более 12,7 тыс. га. Площадь самого крупного лесного пожара составляет почти 7 тыс. га. Для его ликвидации привлечены 195 пожарных, 14 вертолетов и 20 единиц специальной тяжелой техники.

В связи с этим власти региона предписали населению затронутых пожарами районов покинуть свои дома. Точное число людей, которых затрагивает приказ об эвакуации, не сообщается. Данных о пострадавших и погибших нет.

Причиной большинства лесных пожаров стали удары молний на фоне сухой и жаркой погоды - температура воздуха днем превышает 30 градусов Цельсия.