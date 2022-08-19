Два самолета столкнулись при заходе на посадку в Калифорнии

Авиакатастрофа с участием двух легкомоторных самолетов произошла 18 августа в американском городе Уотсонвилл. По предварительным данным, в момент аварии в салонах воздушных машин находились три человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, в столкновении участвовали два небольших самолета - одномоторная Cessna 152 и двухмоторная Cessna 340. На борту первой машины был один человек, в салоне второго самолета находились двое.

Некоторые американские СМИ сообщают о нескольких погибших, но официальных данных о пострадавших и их состоянии пока не поступало. Судя по кадрам с места происшествия, один из самолетов упал на поле, второй врезался в металлический ангар. Обстоятельства случившегося выясняются.