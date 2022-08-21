Армяне потеряли веру в будущее

Численность постоянного населения Армении, по данным текущего учета на основе переписи населения 2011 года, по положению на 1 июля 2022 года составила 2 961.9 тыс. человек против 2 964.6 тыс. человек по положению на аналогичный период 2021 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Армении.

Число городского населения Армении составило 1 890.2 тыс. жителей, причем в Ереване - 1 096.1 тыс. жителей. В сельской местности численность населения составляет 1 071.7 тыс. человек.

Согласно данным Национального статистического комитета Армении, за прошедший год численность городского населения сократилась, а сельского выросла. Так, горожан стало меньше на 6500 человек, а сельчан - больше на 3800 человек.

"Почему количество жителей городов сокращается, не трудно догадаться. Почему население страны в целом хронически сокращается - тоже. Отток населения, очевидно, связан с тем, что люди не так представляли блага, обещанные действующей властью в ходе прошлогодней предвыборной кампании", - пишут армянские СМИ.

Отмечается, что многие армяне свое будущее уже не видят у себя на Родине, соответственно покупают билет в один конец, пытаясь разглядеть перспективу где-то за рубежом. Кстати, в этом контексте приведем еще один статистический показатель. За первое полугодие текущего года выехавших из Армении граждан Армении (по паспортам РА) оказалось почти на 40 тысяч больше, чем въехавших. На этом фоне тотального оттока населения из страны, несколько странным выглядит рост численности сельского населения. Вряд ли на селе будущее видится более лучезарным, чем в городе.

"Как бы то ни было, но факт остается фактом: население Армении продолжает сокращаться. Не может быть иллюзий, например, связанных с перспективой восстановления экономики страны. Как ни крути, но экономику восстанавливать должны люди. А они уезжают. Кто вообще будет работать в Армении завтра, если сегодня население предпочитает ее покинуть? Здесь, как говорится, в тему приведем еще один статистический показатель.

Если в первом квартале прошлого года показатель трудовых ресурсов Армении составлял 2 млн 215 тысяч человек, то, по данным за аналогичный период этого года, данная цифра снизилась до 2 млн 212 тысяч. Это, пожалуй, наглядная иллюстрация прямого негативного воздействия оттока населения на ситуацию на рынке труда. Да, правительство может жить в иллюзиях о том, что растет в стране численность рабочих мест, устанавливая рекорд за рекордом. Реальность же гораздо более прозаична и уж очень тревожна. Может случиться так, что уже в обозримом будущем страну, разваленную действующей властью, восстанавливать будет некому даже при наличии определенных глобальных и внутренних позитивных условий...", - пишут армянские СМИ.