Великобритания может оказаться «на обочине»

Новый премьер-министр Лиз Трасс может привести "тонущую" Великобританию к тому, что страна окажется "на обочине". Такое мнение в статье The Guardian выразил автор Саймон Тисдалл, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Что другие лидеры и народы будут думать о Лиз Трасс в беспрецедентный час испытаний для Британии? Этот непроверенный премьер-министр теперь должен попытаться провести страну через кризис единства и уверенности, который может быть вызван смертью ее бесконечно более известной тезки, Елизаветы II", - сказано в британском издании.

Саймон Тисдалл отметил, что хоть и Трасс часто говорит об углублении союзов после Brexit, но ее политика больше указывает на одинокое государство "без друзей".