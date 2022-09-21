https://news.day.az/world/1496835.html В США два подростка устроили кулачные бои прямо в классе - ВИДЕО
В США два подростка устроили кулачные бои прямо в классе - ВИДЕО
В США два подростка устроили кулачные бои прямо в классе. Как передает Day.Az, данные кадры опубликованы в Телеграм.
Учительница, пытаясь прекратить драку, встала между учениками. Но в это время один из учеников случайно ударил её по лицу.
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