В США два подростка устроили кулачные бои прямо в классе
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В США два подростка устроили кулачные бои прямо в классе. Как передает Day.Az, данные кадры опубликованы в Телеграм.

Учительница, пытаясь прекратить драку, встала между учениками. Но в это время один из учеников случайно ударил её по лицу.