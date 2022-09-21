В мире вырос спрос на редкие банкноты с изображением Елизаветы II

После смерти Елизаветы II коллекционеры стали активнее искать редкие монеты и банкноты с ее изображением. Об этом пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Особый интерес представляют $20 канадская банкнота с изображением Елизаветы II в детстве, выпущенная до Второй мировой войны, и 50 центовая австралийская монета, которую сделали перед Платиновым юбилеем королевы. Запросы на приобретение банкнот и монет поступают как от опытных коллекционеров, так и от новичков. По данным Книги рекордов Гиннесса, изображение Елизаветы II нанесено на 33 валютах по всему миру.

Вместе со спросом на монеты и банкноты с королевой растут и цены на них. Об этом Reuters рассказал Питер Хатчисон, специалист по монетам в компании Hattons of London.

Центральные банки Канады, Австралии и Новой Зеландии заявили, что банкноты с изображением королевы Елизаветы II останутся в обращении еще долгие годы. Королевский монетный двор Австралии сообщил, что в будущем на деньгах будет изображен король Карл III. "Исторически сложилось так, что монеты с изображением нового суверена выпускались примерно через 12 месяцев после коронации", - уточнялось в сообщении.