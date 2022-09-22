https://news.day.az/world/1497359.html В Чехии умер первый больной обезьяньей оспой
В Чехии умер первый больной обезьяньей оспой
В Чехии скончался первый больной обезьяньей оспой, который заразился ею, предположительно, во время отпуска в Испании. Об этом сообщило издание Idnes со ссылкой на Минздрав республики, передает Day.Az.
Сообщается, что пациент также страдал HIV и воспалением легких. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб.
После Бельгии и Испании Чехия стала третьей европейской страной, в которой зафиксирована смерть пациента с обезьяньей оспой.
Всего в Чехии заражены 55 человек, из них 42 - в Праге.
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