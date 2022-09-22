В Чехии умер первый больной обезьяньей оспой

В Чехии скончался первый больной обезьяньей оспой, который заразился ею, предположительно, во время отпуска в Испании. Об этом сообщило издание Idnes со ссылкой на Минздрав республики, передает Day.Az.

Сообщается, что пациент также страдал HIV и воспалением легких. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Минздрава Ондржей Якоб.

После Бельгии и Испании Чехия стала третьей европейской страной, в которой зафиксирована смерть пациента с обезьяньей оспой.

Всего в Чехии заражены 55 человек, из них 42 - в Праге.