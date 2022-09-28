Иранским снайперам дан приказ: Кто бы ни вышел из дома, стреляйте немедленно!

Снайперы в поселке Малард иранского города Карадж получили четкие инструкции.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Сообщается, что командир спецназа, разгонявшего массовые протесты, для устрашения населения ходил по улицам и давал снайперам указания.

"Кто бы ни вышел из дома, стреляйте немедленно!" - кричал он в громкоговоритель.