https://news.day.az/world/1499024.html Иранским снайперам дан приказ: Кто бы ни вышел из дома, стреляйте немедленно! - ВИДЕО
Иранским снайперам дан приказ: Кто бы ни вышел из дома, стреляйте немедленно! - ВИДЕО
Снайперы в поселке Малард иранского города Карадж получили четкие инструкции.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Сообщается, что командир спецназа, разгонявшего массовые протесты, для устрашения населения ходил по улицам и давал снайперам указания.
"Кто бы ни вышел из дома, стреляйте немедленно!" - кричал он в громкоговоритель.
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