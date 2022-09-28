В России создают ОС для смартфонов и планшетов с поддержкой Android-приложений

Российский разработчик программного обеспечения "Ред софт" планирует выпустить мобильную операционную систему "Ред ОС М", которая будет поддерживать приложения для других операционных систем, к примеру, Android. Об этом сообщил Day.Az заместитель генерального директора компании Рустам Рустамов, передает Day.Az.

"Специалисты "Ред ОС" давно ведут исследование в направлении разработки мобильной операционной системы. В ближайших планах - выпуск "Ред ОС М" для портативных планшетных компьютеров и смартфонов", - сообщил Рустамов, не уточнив сроки.

Он добавил, что при разработке ОС одной из важных задач является предоставление пользователю возможности использовать приложения, разработанные под другими мобильными платформами, например, Android.

Будущая ОС может быть предназначена как для госсектора, так и для корпоративных сотрудников, и для обычных пользователей, добавили в пресс-службе компании. "Конечно, мы будем стремиться сделать ее универсальной, под потребности разных категорий пользователей", - пояснили в пресс-службе "Ред софт".

Рустамов напомнил, что в августе уже был представлен прототип "Ред ОС М" на планшете в рамках форума "Армия-2022". "Ред софт" также является производителем российской операционной системы для ПК на базе ОС Linux "Ред ОС". В июне 2022 года сообщалось, что физические и юридические лица с начала 2022 года приобрели в розницу 300 копий российской операционной системы для ПК от разработчика. Рустамов уточнил, что сегодня число проданных копий значительно выросло, а сама компания будет стремиться увеличивать число проданных ноутбуков в ретейле с их предустановленной системой.

Помимо разработок "Ред софт", в России также есть мобильная операционная система "Аврора", созданная на базе финской ОС Sailfish. Сегодня "Аврора" используется в государственных органах, к примеру, планшеты с этой ОС использовали для переписи населения в 2021 году. Также о планах адаптировать собственную операционную систему Kaspersky OS под смартфоны и планшеты сообщали в "Лаборатории Касперского", подчеркнув, что такие смартфоны или планшеты с их OS будут доступны в первую очередь в отрасли промышленности, к примеру, для контроля состояния оборудования, и только затем возможно использование системы на пользовательских устройствах.