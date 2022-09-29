Германия потратит до 200 миллиардов евро на борьбу с ростом цен на газ

Власти Германии готовятся потратить сумму от 150 до 200 миллиардов евро для борьбы с ростом цен на газ, пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на источники в правительстве ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, договоренностей достигнут уже в ближайшее время, детали готовятся объявить 29 сентября. Средства должны выделить из Фонда стабилизации экономики, который был создан во время пандемии, куда должны будут поступить дополнительные деньги.