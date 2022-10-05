Итальянская Eni подтвердила возобновление поставок газа от «Газпрома» через Австрию

Поставки газа из России возобновились благодаря урегулированию компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений, появившихся из-за решения австрийских органов. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Eni сообщает, что сегодня возобновились поставки газа от "Газпрома". Возобновление поставок стало возможным благодаря урегулированию компанией Eni и заинтересованными сторонами ограничений", - отметили в публикации.

Там также добавили, что ограничения возникли из-за новых правил, которые ввели регулирующие органы Австрии.