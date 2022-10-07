https://news.day.az/world/1501331.html Стрельба в отеле в США - есть погибший
Стрельба в отеле в США - есть погибший
Стрельба произошла в четверг в здании отеля Hampton Inn в американском городе Дирборн (штат Мичиган).
Как сообщил телеканал Fox 2, один человек убит, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По сведениям источников телеканала, подозреваемый забаррикадировался в одном из помещений отеля. Управление городской полиции рекомендовало населению держаться подальше от места происшествия. Его обстоятельства устанавливаются.
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