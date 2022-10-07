Стрельба в отеле в США

Стрельба произошла в четверг в здании отеля Hampton Inn в американском городе Дирборн (штат Мичиган).

Как сообщил телеканал Fox 2, один человек убит, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям источников телеканала, подозреваемый забаррикадировался в одном из помещений отеля. Управление городской полиции рекомендовало населению держаться подальше от места происшествия. Его обстоятельства устанавливаются.