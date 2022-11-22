Представители русофобских партий Армении и примкнувшие к ним некоторые гости столицы в данные минуты проводят шествие по центру Еревана.

Как сообщает Day.Az, участники шествия скандируют лозунги "Россия наш враг", "Россия вон из Армении". Толпа держит в руках флаги США, Франции, а также Украины.

Шествие было приурочено к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению.