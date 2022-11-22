https://news.day.az/world/1513502.html "Россия - вон из Армении!" - шествие в Ереване - ФОТО - ВИДЕО
"Россия - вон из Армении!" - шествие в Ереване - ФОТО - ВИДЕО
Представители русофобских партий Армении и примкнувшие к ним некоторые гости столицы в данные минуты проводят шествие по центру Еревана.
Как сообщает Day.Az, участники шествия скандируют лозунги "Россия наш враг", "Россия вон из Армении". Толпа держит в руках флаги США, Франции, а также Украины.
Шествие было приурочено к визиту министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Армению.
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