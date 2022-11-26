Трем странам предрекли валютный кризис

Ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков заявил, что валютный кризис, при котором наблюдается резкая девальвация национальной валюты и большая волатильность, нередко грозит развивающимся странам.

По мнению Кочеткова, похожие риски грозят еще трем странам - Великобритании, Японии и США. Аналитик уточнил, что фунт стерлингов в Британии серьезно упал, когда правительство страны стало задумываться об уменьшении налогов и увеличении расходов.

Специалист также предрек валютный кризис в Японии, которая обладает высоким уровнем государственного долга к ВВП - 230 процентов. Эта тенденция приводит к резкому падению национальной валюты.

Кроме того, риски ослабления увеличиваются и для доллара: рост госдолга США может повлечь за собой девальвацию из-за нехватки средств на покупку гособлигаций страны.