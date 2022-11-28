Принц Гарри не женился бы на Меган Маркл, если бы Диана была жива

Бывший помощник Елизаветы II заявил, что принц Гарри никогда не женился бы на Меган Маркл, если бы его мать, принцесса Диана была жива. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Mirror.

В то время как ряд лиц в королевских кругах ранее высказывали свои мысли о том, что отношения герцогов Сассекских "закончатся слезами" и что Гарри "эмоционально зависит" от Меган, другой высокопоставленный источник считает, что пара никогда бы не встретилась и не поженилась, если бы Диана, принцесса Уэльская, была жива.

"Если бы принцесса Диана была жива сегодня, мы бы не проходили через все эти скандалы, связанные с Гарри и Меган. У Дианы был трезвый ум и она была очень практичной. А Гарри при ее жизни был очень разумным. Будь жива Диана, он выбрал бы совершенно другой курс, и был бы частью семьи, работая на благо короля", - заявил бывший пресс-секретарь покойной королевы Дики Арбитер.

В последние годы принц Гарри неоднократно рассказывал о проблемах с психическим здоровьем, с которыми он столкнулся после смерти своей матери в 1997 году.