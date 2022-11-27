Количество ежемесячных пользователей социальной сети Twitter превысит миллиард человек через 1-1,5 года. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом заявил на своей странице в соцсети один из самых богатых людей мира, американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск.

"Кажется, я вижу перспективу того, что через 12-18 месяцев число ежемесячных пользователей Twitter превысит миллиард", - считает Маск.

После того, как миллиардер возглавил Twitter, он неоднократно заявлял, что количество пользователей соцсети достигло рекордного уровня.