Военных Британии привлекут к работе в больницах

Власти Великобритании готовятся привлекать служащих вооруженных сил Соединенного Королевства к работе в больницах на случай, если медработники зимой устроят масштабные забастовки с требованием повысить зарплату. Об этом в понедельник сообщила газета The Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указывает издание со ссылкой на источники, правительство страны разрабатывает "чрезвычайные планы", в рамках которых предполагается задействовать военнослужащих с соответствующей специальностью в качестве "водителей карет скорой помощи", а также "медсестер и младших врачей". Подготовка указанных мер вызвана тем, что в Национальной службе здравоохранения (National Health Service, NHS) ожидают масштабные забастовки медицинских работников наступающей зимой. Министерство обороны Соединенного Королевства "уже прорабатывает варианты" помощи британской медслужбе, однако пока каких-либо "конкретных официальных запросов" о помощи с ее стороны в ведомство "не поступало", уточняет газета.

Ранее британские СМИ сообщили, что свыше 150 тыс. жителей Великобритании не получили в октябре своевременной медицинской помощи из-за кризиса в системе здравоохранения, связанного в первую очередь с нехваткой сотрудников. Такое число пациентов стало рекордным с 2007 года, когда в стране начали проводить соответствующие наблюдения. Эксперты объясняют подобную ситуацию самым серьезным за десятилетие кадровым кризисом в системе здравоохранения, вызванным, в частности, невысокими зарплатами.

В конце этого года ожидается общенациональная забастовка медсестер и медбратьев, которые намерены требовать повышения оплаты труда. По данным консалтинговой компании London Economics, зарплаты медсестер в реальном выражении за последние 12 лет уменьшились на 20%.