Нефтяная компания Shell решила выкупить датскую компанию по производству биогаза

Британский нефтегазовый концерн Shell решил приобрести датскую компанию Nature Energy, которая производит возобновляемый природный газ. Об этом сообщается на сайте британской компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это приобретение создаст европейскую платформу для наших проектов по биогазу в США. Покупка предоставит возможность для создания глобальных цепочек добавленной стоимости", - заявил директор Shell по переработке и сбыту Уиберт Виджевено.

В пресс-службе указали, что сделка поможет ускорить процесс энергоперехода. А также расширит клиентскую базу компании. Кроме того, будет увеличено производство топлива с низким содержанием углерода.