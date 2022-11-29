Кудрин подал в отставку

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин подал заявление президенту России об отставке с поста председателя контрольного ведомства в установленном порядке. Об этом он написал в своем Telegram-канал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, он хотел бы после госслужбы сосредоточиться на больших проектах, связанных с развитием частных инициатив.

Кудрин отметил, что провел в госсекторе в общей сложности около 25 лет. "Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей, - отметил он. - Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты". По словам Кудрина, он подал соответствующее заявление президенту РФ в установленном порядке.

Профильный комитет Совета Федерации по бюджету рекомендует верхней палате парламента досрочно освободить Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты.

Как сообщил ТАСС первый замглавы комитета Сергей Рябухин, полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев во вторник доложит на заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам о представлении президента о досрочном освобождении Кудрина от должности главы Счетной палаты, Совфед рассмотрит этот вопрос в среду.

Как отметил Рябухин, замглавы Счетной палаты Галина Изотова будет вместо Кудрина в среду докладчиком по вопросу бюджета на 2023 год.