Международное энергетическое агентство сделало призыв к человечеству

В Международном энергетическом агентстве (МЭА) призвали человечество отказаться от поспешных "похорон" целей по климату. В организации считают, что страны мира способны сдержать рост средних температур на планете на уровне 1,5 градусов Цельсия, несмотря на пессимистические прогнозы, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава МЭА Фатих Бироль раскритиковал ученых и активистов, которые утверждают, что цели Парижского соглашения недостижимы, а состоявшаяся в Египте конференция ООН по климату COP27 уничтожила надежды на успех в борьбе с глобальным потеплением. По его словам, такие заявления только играют на руку бенефициарам использования вредного для планеты ископаемого топлива.

"Я считаю, что утверждения этой специфической коалиции людей, говорящих, что цель в 1,5 градуса Цельсия мертва, фактически и политически неверны. Они делают поспешные выводы, которые не подтверждаются данными", - заявил Бироль.

Специалист добавил, что утверждения о нереальности достижения углеродной нейтральности к середине столетия могут отпугнуть желающих инвестировать в развитие возобновляемой энергетики и других технологий для борьбы с вредными выбросами.

Бироль отметил, что энергия с ветряных и солнечных электростанций уже стала во многих странах дешевле нефти и газа, и все больше государств стремятся расширить использование возобновляемой энергии в целях национальной безопасности и промышленного развития.

По данным главы МЭА, сейчас глобальные инвестиции в чистую энергетику достигают 1,3 триллиона долларов в год. Однако для сдерживания роста среднемировых температур на отметке 1,5 градуса Цельсия потребуется почти вдвое больше денег. По прогнозам Бироля, вложения должны увеличиться до 2 триллионов долларов в год - это сложная, но выполнимая задача, подчеркнул эксперт.