Турция завершит создание «зоны безопасности» у своих южных границ

Турция обязана быть сильной в регионе, полном нестабильности, противоречий и конфликтов. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе субботней церемонии открытия ряда объектов в юго-восточной провинции Шанлыурфа, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

По словам турецкого лидера, любая слабая страна обрекает себя на вмешательство извне. "Каждый из вас видит сегодня действия государств, которые за тысячи километров от своих рубежей, ведут опосредованные войны в нашем регионе, оправдывая свои действия требованиями безопасности и благосостояния. При этом, эти же державы выступают против шагов Анкары по обеспечению безопасности своих, то есть турецких рубежей", - сказал Эрдоган, обращаясь к собравшимся на городской площади.

Эрдоган подчеркнул, что цели вышеуказанных стран заключаются вовсе не в защите интересов этнических курдов, арабов, турков или других народов. "Единственная причина их действий - политические и экономические дивиденды", - подчеркнул президент Турции.

Турецкий лидер привлек внимание к угрозе террористических организаций, являющихся "продуктом" отдельных зарубежных кругов. "Наша страна уже около 40 лет ведет борьбу с терроризмом, который унес жизни десятков тысяч людей: женщин, детей и стариков. Однако противники Анкары забывают, что Турция уже не та, что прежде. Анкара сегодня сама определяет свой политический, экономический и военный курс, готовит планы в сфере демократии и развития. Современная Турция пользуется растущим авторитетом в регионе и на международной арене", - отметил политик.

Президент Турции назвал последние годы "самым проблемным периодом современной истории после двух мировых войн".

При этом он заверил, что Турция обязательно завершит создание "зоны безопасности" на 30 км (вглубь Сирии) от своих южных границ.

Атаки и давление не заставят нас свернуть с намеченного пути. Наша решимость неизменна, подчеркнул он.

"Турция относится к своим братьям в Сирии с той же чувствительностью, как и к друзьям в Боснии и Герцеговине, Азербайджане, Ливии и других регионах планеты. Курды в Сирии - наши братья, также как и арабы и туркманы", - заявил президент.