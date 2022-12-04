Астронавты NASA завершили семичасовой выход в открытый космос

Американские астронавты Джош Кассада и Фрэнк Рубио в субботу завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения работ по установке панелей солнечных батарей iROSA.

Как сообщает Day.Az, трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Выход в открытый космос начался в 16:16 по бакинскому времени в момент переключения скафандров на автономное питание и завершился в 23:21. За семь часов пять минут астронавты успешно установили одну из панелей iROSA, а также провели работы, связанные с коммутацией орбитальной станции. Для обоих астронавтов это был второй выход в открытый космос.

Предыдущий выход Кассады и Рубио состоялся 15 ноября. Тогда они подготовили конструкцию для монтажа iROSA.

Следующий выход астронавтов в открытый космос для продолжения работ по установке панелей iROSA ожидается 19 декабря.