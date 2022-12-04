Маск заявил о полном возобновлении рекламы Apple в Twitter

Американский миллиардер, новый владелец Twitter Inc. Илон Маск заявил, что Apple "полностью возобновила" рекламные кампании в соцсети. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает в воскресенье Bloomberg.

Агентство уточнило, что данное заявление Маск сделал во время разговора в Twitter Spaces в субботу, отметив, что Apple является крупнейшим рекламодателем в соцсети. По данным Bloomberg, миллиардер "не стал вдаваться в подробности об Apple" в ходе более чем двухчасового разговора.

Apple, добавило Bloomberg, не ответила на запрос о комментарии.

Конфликт Apple и Twitter

Напряженность в отношениях Маска и Apple сохраняется на протяжении многих лет и усилилась после того, как миллиардер приобрел соцсеть.

В начале недели Маск сообщил, что Apple пригрозила удалить Twitter из App Store. Тогда он заявил, что это связано со стандартами модерации в Twitter, а также опубликовал серию сообщений, в которых раскритиковал Apple. Маск также сказал, что производитель iPhone почти полностью прекратил рекламировать свою продукцию в соцсети.

Уже 1 декабря миллиардер заявил, что "урегулировал" с Apple конфликт, касающийся его заявлений об угрозе удаления Twitter из App Store.

Apple - один из крупнейших рекламодателей в Twitter. За 10 месяцев текущего года компания потратила на рекламу в соцсети около $39 млн, согласно данным MediaRadar Inc.