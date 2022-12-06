Поставки газа из ФРГ в Польшу по газопроводу Ямал возобновились

Агентство Reuters со ссылкой на данные газотранспортного оператора GASCADE информирует, что поставки газа по газопроводу Ямал - Европа в восточном направлении - из Германии в Польшу - возобновились. Это произошло вечером 5 декабря. До этого сообщалось о падении до нуля, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Приток топлива был зафиксирован между 19:00 и 20:00 по местному времени (22:00 и 23:00 по бакинскому времени). Об этом говорят измерения на станции "Мальнов" на границе двух государств.

Газопровод Ямал - Европа проходит по территории РФ, Республики Беларуси, Польши и ФРГ. Его заявленная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.