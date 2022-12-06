Санта-Клаусы устроили хаос в Париже

Санта-Клаусы устроили хаос в центре Парижа. У здания министерства экологии они разлили красную и зеленую краски, а сами перекрыли движение на улице. Выяснилось, что костюмы одного из главных символов Рождества примерили на себя эко-активисты, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ

Таким способом они якобы пытались добиться, чтобы чиновники отменили празднование нового года, а вместо этого начали спасать природу. Но их истинные цели уже несколько недель обсуждают журналисты, которые выяснили, что деньги на все свои акции они получают из Вашингтона, а главной задачей было добиться от европейских властей отказа от российских энергоресурсов.