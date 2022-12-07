COP15 в Монреале: "Защитить 30% суши и морей к 2030 году"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с молодежью из разных стран, чтобы обсудить вопросы биоразнообразия накануне открытия саммита COP15 в Монреале.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, на конференции почти 200 стран попытаются выработать новые глобальные цели для защиты природы на ближайшее десятилетие, включая краеугольное предложение о защите 30% суши и мирового океана к 2030 году.

Света Стотра Бхашьям, координатор Глобальной молодежной сети по биоразнообразию на глобальном Юге:

- В самом разговоре были интересные моменты, но также видно, что существует несоответствие между мышлением молодых людей и некоторыми ключевыми вещами, о которых говорит мир - такими как "30 процентов к 30 году" и касательные природы решения, на которые у молодежи разные взгляды.

Фредерик Шир, фонд SETHY в Квебеке:

- Вчера с нами беседовала Валери Плант (мэр Монреаля), министр культуры, а сегодня - министр окружающей среды, генеральный секретарь, для меня как молодого человека, это показывает вовлеченность лиц, принимающих политические решения.

На 15-й Конференции ООН по биоразнообразию были приняты беспрецедентные меры безопасности, но, как оказалось недостаточные.

С самого начала вступительная речь премьер-министра Канады Джастина Трюдо была прервана протестующими представителями коренных народов, в руках которых был транспарант со словами "Чтобы сохранить биоразнообразие... прекратите вторжение на наши земли".