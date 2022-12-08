ЕС введет дополнительные санкции против Ирана

Европейский союз готовит дополнительные санкции против Ирана в связи с подавлением протестов, а также из-за якобы имевших место поставок иранской военной техники России. Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, санкции представляют собой запрет на поездки и заморозку иностранных активов для некоторых физических и юридических лиц. Ожидается, что новый пакет санкций будет подписан на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 12 декабря.

Новые санкции затронут 21 физическое и юридическое лицо из-за причастности к подавлению протестов в Иране, еще 10 подпадут под ограничения из-за предполагаемых поставок военных беспилотников России.