В Иране наиболее радикальные сторонники муллократического режима предлагают применять жестокое наказание - отрезать руки и ноги протестующим.

Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространил Telegram-канал Azad İran.

Научно-религиозное объединение учителей города Кума, а также группа радикальных мулл, поддерживающих зловещий режим Ирана, потребовали ампутировать руки и ноги протестующим "в соответствии с законами ислама" для подавления протестов в стране.