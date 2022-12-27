https://news.day.az/world/1523410.html Ужасное предложение иранских мулл: "Пусть протестующим отрежут руки и ноги"
Ужасное предложение иранских мулл: "Пусть протестующим отрежут руки и ноги"
В Иране наиболее радикальные сторонники муллократического режима предлагают применять жестокое наказание - отрезать руки и ноги протестующим.
Как передает Day.Az, соответствующую информацию распространил Telegram-канал Azad İran.
Научно-религиозное объединение учителей города Кума, а также группа радикальных мулл, поддерживающих зловещий режим Ирана, потребовали ампутировать руки и ноги протестующим "в соответствии с законами ислама" для подавления протестов в стране.
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