Иран гражданскими самолетами переправляет оружие "Хезболле"
Иран использует аэропорт Бейрута для контрабанды оружия, а также переправляет гражданскими самолетами оружие группировке "Хезболла".
Как передает Day.Az, об этом написала американская газета The Hill.
Автор статьи отметил, что использование Ираном ливанской территории для вооружения "Хезболлы" может привести к началу новой войны на Ближнем Востоке.
После публикации новости Израиль сделал предупреждение ливанскому правительству.
Тель-Авив заявил, что, если Иран будет использовать бейрутский аэропорт для контрабанды оружия ливанскому движению, эта воздушная гавань превратится в легитимную цель.
Как считают некоторые эксперты, начало войны в Ливане входит в планы иранских властей. Таким образом Тегеран, развязав войну, смог бы отвлечь внимание общественности от народных протестов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре