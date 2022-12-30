Иран гражданскими самолетами переправляет оружие "Хезболле"

Иран использует аэропорт Бейрута для контрабанды оружия, а также переправляет гражданскими самолетами оружие группировке "Хезболла".

Как передает Day.Az, об этом написала американская газета The Hill.

Автор статьи отметил, что использование Ираном ливанской территории для вооружения "Хезболлы" может привести к началу новой войны на Ближнем Востоке.

После публикации новости Израиль сделал предупреждение ливанскому правительству.

Тель-Авив заявил, что, если Иран будет использовать бейрутский аэропорт для контрабанды оружия ливанскому движению, эта воздушная гавань превратится в легитимную цель.

Как считают некоторые эксперты, начало войны в Ливане входит в планы иранских властей. Таким образом Тегеран, развязав войну, смог бы отвлечь внимание общественности от народных протестов.