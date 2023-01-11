Взрыв на парковке в Новой Москве

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Бориса Пастернака - на парковке, недалеко от станции метро "Рассказовка".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места происшествия.

По нашим данным, на данный момент горят шесть машин. Инцидент произошел, по предварительным данным, из-за разлива дизельного топлива массой в одну тонну на площади 200 метров.

Также сообщается, что было слышно два громких взрыва.

О пострадавших пока неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб.