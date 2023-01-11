https://news.day.az/world/1527444.html Взрыв на парковке в Новой Москве - ВИДЕО
Взрыв на парковке в Новой Москве - ВИДЕО
Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Бориса Пастернака - на парковке, недалеко от станции метро "Рассказовка".
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места происшествия.
По нашим данным, на данный момент горят шесть машин. Инцидент произошел, по предварительным данным, из-за разлива дизельного топлива массой в одну тонну на площади 200 метров.
Также сообщается, что было слышно два громких взрыва.
О пострадавших пока неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб.
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