Взрыв на парковке в Новой Москве
İllik 12,99%-dən 40 000 manatadək zaminsiz komissiyasız kredit

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Бориса Пастернака - на парковке, недалеко от станции метро "Рассказовка".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры с места происшествия.

По нашим данным, на данный момент горят шесть машин. Инцидент произошел, по предварительным данным, из-за разлива дизельного топлива массой в одну тонну на площади 200 метров. 

Также сообщается, что было слышно два громких взрыва. 

О пострадавших пока неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб. 