Между Турцией и Арменией установлено интернет-соединение.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

Было отмечено, что ранее граждане Турции для посещения Армении получали визу в дипломатических представительствах Еревана в Грузии.

"Консульские дела тоже идут очень хорошо. Предпринимаются и некоторые гуманитарные шаги", - говорится в сообщении.