https://news.day.az/world/1528309.html Между Турцией и Арменией установлено интернет-соединение
Между Турцией и Арменией установлено интернет-соединение
Между Турцией и Арменией установлено интернет-соединение.
Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на TRT Haber.
Было отмечено, что ранее граждане Турции для посещения Армении получали визу в дипломатических представительствах Еревана в Грузии.
"Консульские дела тоже идут очень хорошо. Предпринимаются и некоторые гуманитарные шаги", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре