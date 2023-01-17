Турция назвала условие для вступления Швеции в НАТО

Швеция не может ожидать поддержки Турции в вопросе членства в НАТО, игнорируя провокации террористов. Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По его словам, если Швеция желает добиться положительного решения Турции касательно присоединения к альянсу, то Стокгольм должен выполнить свои обязательства в рамках договоренностей с Анкарой. Он напомнил, что Швеция и Финляндия согласились поддерживать Турцию в сфере безопасности, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом. Кроме того, Турция передала Швеции и Финляндии список лиц, причастных к терроризму, однако они все еще не выданы Анкаре.

Министр отреагировал на прошедшую в Стокгольме акцию сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). "Страна, игнорирующая провокации террористов, не может ожидать от Анкары поддержки. Подходы должны быть пересмотрены", - заявил Боздаг.