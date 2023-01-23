В Иране задержаны еще три журналистки

Несмотря на заверения пресс-секретаря судебной власти Ирана в том, что ни один представитель СМИ не был задержан за свою профессиональную деятельность, за последние сутки в Тегеране были арестованы как минимум три женщины-журналистки.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran со ссылкой на Иранскую правозащитную организацию и близких корреспондентов.

Согласно информации, 22 января в Тегеране силы безопасности арестовали трех журналисток - Малику Хашеми, Саиду Шафии и Мехрнуш Зареи.

О местонахождении ​​Саиды Шафии не сообщается, а Мехрнуш Зарей, как стало известно, была переведена в тегеранскую тюрьму "Эвин".

Отмечается, что Малика Хашими была задержана 21 января и увезена в неизвестном направлении, причины ее задержания не разглашаются.