В Иране задержаны еще три журналистки - ФОТО
Несмотря на заверения пресс-секретаря судебной власти Ирана в том, что ни один представитель СМИ не был задержан за свою профессиональную деятельность, за последние сутки в Тегеране были арестованы как минимум три женщины-журналистки.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran со ссылкой на Иранскую правозащитную организацию и близких корреспондентов.
Согласно информации, 22 января в Тегеране силы безопасности арестовали трех журналисток - Малику Хашеми, Саиду Шафии и Мехрнуш Зареи.
О местонахождении Саиды Шафии не сообщается, а Мехрнуш Зарей, как стало известно, была переведена в тегеранскую тюрьму "Эвин".
Отмечается, что Малика Хашими была задержана 21 января и увезена в неизвестном направлении, причины ее задержания не разглашаются.
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