Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС

Бразилия обратилась к Российской Федерации с просьбой перенести ее председательство в БРИКС с 2024-го на 2025 год. Москва согласилась, сообщили в МИД, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что такая просьба поступила в связи с планами Бразилии возглавить G20 в 2024 году.

Бразилия предложила России взять на себя функции председательства в БРИКС в следующем году. В МИДе отметили, что просьба получила поддержку остальных членов организации и Москва также положительно отреагировала на запрос.