Акция протеста против сожжения Корана в Стокгольме набирает обороты
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Акции протеста против сожжения Корана в Стокгольме охватывают всё большее число стран мусульманского мира.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео - кадры из столицы Иордании (Амман).