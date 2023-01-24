https://news.day.az/world/1531370.html Акция протеста против сожжения Корана в Стокгольме набирает обороты - ВИДЕО
Акция протеста против сожжения Корана в Стокгольме набирает обороты - ВИДЕО
Акции протеста против сожжения Корана в Стокгольме охватывают всё большее число стран мусульманского мира.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео - кадры из столицы Иордании (Амман).
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