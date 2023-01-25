Совбез Турции обсудит заявки в НАТО, Украину, Грецию и борьбу с терроризмом

Первое в 2023 году заседание Совета национальной безопасности Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в среду, 25 января, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

В повестке обсуждений участников заседания в Президентском комплексе в Анкаре значатся стратегические вопросы региональной и национальной безопасности.

Особый акцент будет сделан на теме борьбы с терроризмом, в том числе, в свете операций, проводимых на севере Ирака и Сирии. Состоится детальный обмен мнениями по антитеррористическим операциям под кодовым названием "Pençe".

Кроме того, будет затронут вопрос обстрела террористами пограничного КПП "Онджупынар" с сирийской территории, а также ход диалога с Дамаском, стартовавшего впервые за последние 12 лет.

Другим важным вопросом повестки станут провокативные действия Греции, незаконно размещающей вооружения на островах, которые согласно международным договоренностям считаются "демилитаризированными зонами". Состоится обмен мнениями по ситуации в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, в том числе, на Кипре.

Обсуждаемым вопросом станет и тема Украины, в том числе, "зернового коридора". Участники заседания обсудят мирные посреднические инициативы Анкары, а также вопросы поставок гуманитарной помощи и достижения долгосрочного прекращения огня в Украине.

Отдельно будет затронута ситуация в Швеции, где в последнее время имели место провокации в отношении президента Реджепа Тайипа Эрдогана и священного Корана. В свете этих провокаций состоится обмен мнениями по заявкам Швеции и Финляндии в НАТО.