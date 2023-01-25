В пригородном поезде до Гамбурга неизвестный напал на семерых людей с ножом

Два человека погибли и пятеро пострадали в результате нападения мужчины с ножом в электричке до Гамбурга. Об этом сообщает DPA со ссылкой на чиновника, знакомого с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, пригородный поезд направлялся из города Киль в Гамбург. Полицейские установили, что само происшествие произошло приблизительно в 15:00 (18.00 по бакнскому времени) по местному времени. Незадолго для прибытия поезда к станции Брокштедт мужчина совершил нападение на семерых пассажиров.

На месте происшествия работают экстренные службы. При этом отмечается, что федеральная полиция могла арестовать преступника.