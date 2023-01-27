Две страны лишат Китай доступа к оборудованию для создания чипов

Япония и Нидерланды готовы присоединиться к США в вопросе ограничений доступа Китая к современному оборудованию для производства полупроводников. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации агентства, представители США, Нидерландов и Японии должны завершить переговоры о новых ограничениях 27 января. При этом отмечается, что стороны не планируют официально объявлять о своем решении.

Как передает Bloomberg, Нидерланды намерены ввести ограничения для компании ASML Holding NV, запретив ей продавать как минимум некоторые виды литографических машин, использующихся в производстве ряда современных микросхем. Япония, в свою очередь, введет аналогичный запрет для Nikon Corp.