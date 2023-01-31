В Армении еще один офицер арестован по делу о пожаре, в котором погибли 15 военнослужащих
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В Армении арестован еще один военнослужащий в связи с пожаром в воинской части, в результате которого погибли 15 военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Армении.

Отмечается, что по решению прокурора, арестован М.С. - начальник пожарно-спасательной службы Н-ской воинской части.