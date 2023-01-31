https://news.day.az/world/1533354.html В Армении еще один офицер арестован по делу о пожаре, в котором погибли 15 военнослужащих
В Армении еще один офицер арестован по делу о пожаре, в котором погибли 15 военнослужащих
В Армении арестован еще один военнослужащий в связи с пожаром в воинской части, в результате которого погибли 15 военнослужащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Армении.
Отмечается, что по решению прокурора, арестован М.С. - начальник пожарно-спасательной службы Н-ской воинской части.
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