В Армении еще один офицер арестован по делу о пожаре, в котором погибли 15 военнослужащих

В Армении арестован еще один военнослужащий в связи с пожаром в воинской части, в результате которого погибли 15 военнослужащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила Генеральная прокуратура Армении.

Отмечается, что по решению прокурора, арестован М.С. - начальник пожарно-спасательной службы Н-ской воинской части.